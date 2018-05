Panique au Parlement après la chute de Fatna Lkhiyel

Une panique s’est invitée sous l’Hémicycle, lundi dernier. Cette frayeur a eu pour cause la perte de connaissance subite de la secrétaire d’Etat chargée de l’Habitat.

Ce qui a fait suspendre, in extremis, la séance des questions orales auxquelles Fatna Lkhiyel devait répondre.

Selon le quotidien Akhbar Al Yaoum de ce mercredi 23 mai, la secrétaire d’Etat est tombée de tout son long de l’endroit réservé aux ministres, devant les yeux ébahis et inquiets de ses collègues et des députés. Un brouhaha de protestations de certains honorables élus de la Nation et de ministres s’en est suivi, dénonçant… l’insuffisance du mobilier et son « inconfort »! Alors que d’autres se sont empressées de venir en aide à Fatna Lkhiyel et de la remettre debout.

Le journal ajoute que la secrétaire d’Etat a tout de même essayé de continuer à répondre aux questions orales. Mais les ministres et certains députés l’en ont dissuadée, lui proposant de se reposer un laps de temps pour reprendre ses esprits et reporter ses réponses à un moment ultérieur.

L.A.