PAM: El Omari prêt à quitter le navire

« Partira, partira pas? ». »J’y suis, j’y reste! »? Tel est le dialogue subliminal entre des PAMistes et Ilyas El Omari, depuis très longtemps! Sur le point de départ un jour du parti du Tracteur et décision d’imminent retour le lendemain!

Pourtant cette fois-ci, il semble que le patron du Parti Authenticité et Modernité est bel et bien décidé à jeter l’éponge. Ainsi, des sources concordantes ont affirmé qu’Ilyas El Omari tient à présenter sa démission qu’il compte officialiser lors de la session extraordinaire du Conseil national, prévue samedi 26 mai courant.

Les mêmes sources ajoutent qu’El Omari a annoncé, mardi dernier, à la commission préparatoire de la session extraordinaire, considérée comme « le Parlement » du PAM, qu’il lui est impossible de continuer à assumer le poste de secrétaire général. Il a fourni de nombreuses raisons l’ayant contraint à démissionner, dont son état de santé mais, également, ses responsabilités en tant que président de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Mais des sources au sein du parti indiquent qu’il est poussé vers la sortie et a perdu beaucoup de soutiens.

A noter que le patron du parti du Tracteur a réaffirmé sa décision de démissionner devant la commission préparatoire, aux travaux de laquelle, exception faite de Fatima-Zahra Mansouri, présidente du Conseil national, les autres ténors du PAM n’avaient pas répondu présent.

Devant l’insistance d’El Omari, la commission a donc fini par inscrire ce projet de démission dans l’ordre du jour de la session extraordinaire du 26 mai.

Larbi Alaoui

