ONEE-OFPPT: Abderrahim Hafid et Loubna Tricha nommés DG par intérim 

Après le séisme politique d’octobre dernier qui avait eu raison de Ali Fassi Fihri, ex-patron de l’ONEE (Office National de l’Electricité et de l’Eau potable) et Larbi Bencheikh, ex-DG de l’OFPPT (Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail), aucun remplaçant n’avait été nommé.

Selon le BO (Bulletin officiel du 28 décembre 2017), c’est Abderrahim Hafid et Loubna Tricha qui vont respectivement assurer l’intérim.

Abderrahim Hafid est un ingénieur qui a fait une grande partie de sa carrière au ministère de l’Energie et Mines. Loubna Tricha est une ancienne de l’OCP. En septembre 2017, elle avait été nommée secrétaire générale de l’OFPPT.

S.L.