Qui est la nouvelle ambassadrice de la République dominicaine au Maroc?

En 1996, elle est devenue consul général à Montréal puis, en 1998, à la Havane. Diplômée en sciences économiques et sociales, elle a eu le titre d’ambassadrice, tout d’abord au Panama et, par la suite, en Corée du Sud, puis en Chine.

