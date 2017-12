Nouveaux détails sur la visite de Felipe VI au Maroc

Alfonso Dastis, ministre espagnol des Affaires étrangères, a confirmé que Felipe et Letizia d’Espagne devraient se rendre au Maroc en janvier 2018 pour une visite officielle. Il a également confié, selon le journal Al Ayam, que cette visite est l’occasion pour le roi espagnol de remercier le roi Mohammed VI pour la position du Maroc concernant la Catalogne et son refus total des plans séparatistes menaçant la sécurité et l’intégrité territoriale de l’Espagne.

Felipe VI se rendra au Maroc accompagné d’une délégation importante constituée de ministres et de grands investisseurs. Ce sera également l’occasion de discuter de la coopération économique et sécuritaire, des échanges commerciaux et de la lutte contre l’immigration clandestine.

Du côté de la CGEM, on apprend qu’un Forum économique Maroc-Espagne se déroulera à Casablanca, début janvier, en marge de cette visite.

Pour rappel, la dernière visite de Felipe VI et de Letizia date de juillet 2014. Deux ans après, en décembre 2016, des spéculations autour d’une visite royale annonçaient une visite pour le mois de mars 2017. Celle-ci a été reportée au mois de septembre, puis au mois de novembre.

N.M.