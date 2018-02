Nominations à de hautes fonctions au Conseil de gouvernement

Concernant le ministère de la Jeunesse et des Sports, Nadia Benali a été nommée secrétaire générale du ministère et Abdelouahed Ben Sassi a été nommé directeur du budget, de l’équipement et des services de l’Etat gérés de manière autonome.

Pour le ministère de la Culture et de la communication, Rachid Mountassir a été nommé directeur de l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC).