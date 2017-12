Moudawana: El Othmani n’exclut pas une révision des textes

Le chef de gouvernement, et néanmoins secrétaire général d’un parti islamiste, prend fait et cause de députées, aussi bien de la majorité que de l’opposition. Ces dames, portant le voile pour la plupart, s’étaient ouvertement exprimées contre certains textes religieux qui, selon elles, ont subi une « interprétation culturelle » machiste nuisant à la condition féminine.

Saâeddine El Othmani a déclaré comprendre les doléances des députées et approuver leurs revendications, rapporte le quotidien Assabah. A la grande surprise des ministres présents et des parlementaires, lundi dernier lors de la séance mensuelle consacrée aux questions orales, le chef de gouvernement a déclaré être décidé à entreprendre une révision des textes religieux mal interprétés et constituant un obstacle à l’épanouissement légitime de la moitié de la société.

Faisant référence à un ouvrage sur la condition féminine dont il est l’auteur, El Othmani a insisté sur le fait qu’il est impératif de réparer le tort fait aux femmes à cause de textes mal compris ou sciemment interprétés de façon à interdire à la gent féminine de jouir pleinement de ses droits.

Le secrétaire général du parti de la Lampe a également déclaré: « Rien ne nous empêche de procéder à la révision de textes religieux mal interprétés. De même que la moudawana (ndlr: le Code de la famille) est susceptible d’être révisée ». Annonçant l’existence d’un projet de loi sur le sujet qui attend le vote de la Chambre des représentants, El Othmani a tenu à préciser qu’en promulguant de nouvelles lois en faveur de la gent féminine, l’Etat n’est pas en contradiction avec la religion, l’un des piliers de la Nation, qui prône la défense des droits des femmes.

