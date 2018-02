Mohand Laenser lance un pavé dans la mare du gouvernement

Mohand Laenser, secrétaire général du MP, a profité, le 17 février, du congrès national de son parti pour faire des déclarations chocs loin d’être au goût du gouvernement d’El Othmani.

Il a clairement exprimé son mécontentement quant à l’absence d’homogénéité au sein du gouvernement actuel. « Il est impossible de continuer dans cette ambiance hostile pour quatre autres années. Pourtant, on est totalement convaincu par la majorité gouvernementale », a-t-il tranché.

L’ancien ministre de l’intérieur a assuré que l’avenir politique de ce gouvernement est, aujourd’hui, noyé dans le flou. « On n’arrive plus à faire la différence entre la majorité et l’opposition à cause de leurs positions ingérables. Cela ne fait que sous-évaluer le travail des partis et affecter la politique au Maroc », a regretté Laenser.

Les membres du MP se sont réunis, samedi, pour préparer le terrain à Mohamed Hassad, l’ancien ministre de l’intérieur limogé par le roi Mohammed VI, à succéder à Laenser à la tête du MP.

Naima Lembarki et Noura Mounib