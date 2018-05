Mohammed VI reçoit un message de Macky Sall

Dans ce message, le président Macky Sall exprime au roi ses chaleureuses félicitations, saisissant cette occasion pour se réjouir à nouveau de la « qualité exemplaire » des liens multiples unissant les peuples sénégalais et marocain et redire sa constante disponibilité à œuvrer avec le Souverain au renforcement de ces relations privilégiées.

