Mohammed VI réaffirme la volonté du Maroc de se rapprocher de l’Afrique du Sud

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Cyril Ramaphosa, à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de la République de l’Afrique du Sud.

Dans ce message, le Souverain exprime à Ramaphosa ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de plein succès dans ses hautes fonctions pour réaliser les aspirations du peuple sud-africain frère à davantage de progrès et de prospérité.

Le roi réaffirme, à cette occasion, sa détermination à œuvrer de concert avec le président Ramaphosa en vue de consolider les relations entre les deux pays, qui ont connu récemment des perspectives prometteuses, et espère ouvrir un nouveau chapitre de coopération fructueuse, basée sur le dialogue constructif et l’estime mutuelle, afin de hisser ces relations au niveau des liens historiques unissant les deux peuples, au service de leurs intérêts, et de promouvoir l’unité et le développement du continent africain.