Mohammed VI présente ses condoléances au président du Guatemala

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances au président du Guatemala Jimmy Morales suite au décès de l’ancien chef d’Etat Alvaro Arzu.

Dans ce message le Souverain affirme avoir appris avec une grande affliction la nouvelle du décès de l’ancien président, faisant part au président Morales, et à travers lui à la famille du défunt et au peuple guatémaltèque, ses vives condoléances et ses sentiments de compassion suite à la disparition d’un grand homme d’Etat qui a contribué à la marche de développement de son pays, à la consécration de l’esprit de réconciliation et d’entente nationale ainsi qu’au renforcement des institutions démocratiques.

S.L. (avec MAP)