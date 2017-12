Mohammed VI présente ses condoléances à Abdelfattah Al-Sissi

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président égyptien, Abdelfattah Al-Sissi, suite à l’attaque terroriste qui a ciblé vendredi une église dans la ville de Helwan, faisant plusieurs victimes.

Dans ce message, le Souverain fait part, en son nom et au nom du peuple marocain, au président égyptien, de sa vive condamnation de cette agression lâche qui a ciblé des citoyens innocents du peuple égyptien frère, dans une tentative désespérée de porter atteinte à la stabilité du pays.

Le roi exprime au président Al-Sissi, et à travers lui, aux familles éplorées et au peuple égyptien frère, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion et de solidarité.