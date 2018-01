Migration: le roi Mohammed VI tire la sonnette d’alarme

Cet Agenda suppose un changement de paradigme, une redéfinition introspective et positive de la migration, ainsi qu’une volonté politique réelle des Etats, qui ont chacun intérêt à ce que la migration se fasse dans la sécurité, la légalité, la régularité, l’ordre et le respect des droits humains, relève le Message Royal.

Elle mérite, donc, « une nouvelle approche afro-centrée conciliant le réalisme, la tolérance et la primauté de la raison sur les peurs », affirme souverain en soulignant la nécessité d’adopter une perspective positive sur la question de la migration en mettant en avant la logique humaniste de responsabilité partagée et de solidarité.

”Depuis 2015, plus de 6200 migrants africains ont perdu la vie en Méditerranée. Pour que les morts des femmes, des enfants et des hommes à Lampedusa et les pratiques immondes en Libye n’aient pas été vaines, il est de notre devoir d’agir !’’, a indiqué le Souverain dans un Message au 30è Sommet de l’Union Africaine (UA), dont lecture a été donnée, lundi à Addis-Abeba, par le Chef du Gouvernement, Saad Eddine El Othmani.