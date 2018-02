Messahel s’en prend (encore une fois) au Maroc (VIDEO)

« Nous croyons toujours à l’intégration maghrébine pour des raisons historiques, culturelles, politiques et économiques », a indiqué Messahel à la chaîne russe RT. « Il y a des problèmes politiques pour des raisons connues, comme l’affaire du Sahara qui peut être un obstacle pour quelques États. Même si pour nous, ce n’est pas le cas.. », ajoute Messahel qui lance ainsi une pique au Royaume du Maroc et à son Sahara.

Le ministre algérien des Affaires étrangères n’a visiblement pas fini de régler ses comptes avec le Maroc. Et pour cause: Abdelkader Messahel semble reprocher (ni plus ni moins) au Maroc d’être le principal responsable du blocage de l’Union du Maghreb arabe (UMA).