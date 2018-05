Message du roi Mohammed VI à Emmanuel Macron

Le roi Mohammed VI a condamné avec la plus grande vigueur l’attaque au couteau survenue samedi soir à Paris, la qualifiant d’ « acte terroriste abjecte ».

Dans un message au président français Emmanuel Macron, Mohammed VI affirme avoir appris avec une « vive émotion » cette attaque qui a fait un mort et quatre blessés.

Le Souverain exprime en son nom personnel et en celui du peuple marocain, au Chef de l’Etat français et à travers lui aux victimes de cette odieuse agression, à leurs proches et à l’ensemble du peuple français, l’expression de sa profonde compassion et de sa totale solidarité.

Rappelons que samedi soir, à Paris, un jeune fiché S a tué une personne et en a blessé quatre autres avant d’être abattu par la police. Trois proches de l’assaillant ont été placés en garde à vue.