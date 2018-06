Le message de Mohammed VI à Vladimir Poutine

Le roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations au président russe Vladimir Poutine, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé, de bonheur et de quiétude au président russe et de davantage de progrès et de prospérité au peuple russe ami.

Mohammed VI saisit cette occasion pour faire part de sa satisfaction du développement soutenu que connaissent les relations de coopération fructueuse entre le Maroc et la Fédération de Russie, basées sur les liens d’amitié solide et l’estime mutuelle, réitérant Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président Poutine pour renforcer le partenariat stratégique multidimensionnel unissant les deux pays et le hisser à des niveaux supérieurs, au service des intérêts communs des deux peuples amis.

Le Souverain réaffirme l’importance qu’accorde le Royaume du Maroc au renforcement de la concertation et de la coordination avec la Russie, tant au niveau bilatéral que multilatéral, pour contribuer à trouver des solutions efficaces aux problématiques internationales actuelles et soutenir les initiatives visant à renforcer la paix et la sécurité dans le monde et à consolider les ponts de communication et d’entente entre les différents peuples.