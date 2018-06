Maroc-Nigéria: Le projet du gazoduc expliqué par Mohcine El Jazouli

Le projet du gazoduc aura un impact significatif sur les populations de l’Afrique de l’Ouest, du Maroc et de la Mauritanie, a souligné dimanche le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé des affaires africaines, Mohcine El Jazouli.

Il s’agit d’un gazoduc de 5.660 kilomètres, dont le tracé sera mixte (onshore, offshore), et qui aura un impact significatif sur les populations de l’Afrique de l’Ouest, du Maroc et de la Mauritanie, a assuré El Jazouli dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de signature de trois accords de coopération entre le Maroc et le Nigéria, présidée par le roi Mohammed VI et le président de la République Fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari.

Au sujet de la visite de travail et d’amitié officielle effectuée par le Président nigérian au Maroc, El Jazouli a affirmé qu’il s’agit de la première visite d’un Chef d’Etat de la République Fédérale du Nigéria au Royaume, notant que cette visite, qui s’inscrit dans la vision de Mohammed VI pour l’Afrique, a été l’occasion de la signature de trois conventions relatives au gazoduc Nigéria-Maroc, à la formation professionnelle dans le domaine agricole, et au développement d’une plateforme industrielle au Nigeria pour la production d’ammoniaque et des produits dérivés .