Maroc: le Boycott va-t-il provoquer un séisme politique?

Le gouvernement n’a rien trouvé de convainquant, de citoyen et de responsable que de menacer de sévir contre les adeptes de la campagne de boycott contre la cherté de certains produits, lancée depuis déjà trois semaines, via les réseaux sociaux. Et avec le succès probant que même « un non voyant pourra voir dans l’obscurité » , selon la sagesse populaire.

Une attitude négative qui ne présage rien de bon pour El Othmani, El Khalfi, Daoudi et consorts qu’un séisme prochain risque d’emporter, selon Omar Cherkaoui. Ainsi, dans une publication sur sa page officielle Facebook, le politologue a averti à propos de la dangerosité des récentes déclarations de certains ministres du parti islamiste. De même qu’il a ajouté que « le communiqué du gouvernement El Othmani, écrit avec une encre de frayeur et de menaces, est le signe précurseur d’un prochain séisme politique ».

Cherkaoui a également mis en place un sondage électronique d’opinion sur son compte personnel Facebook afin de recueillir les avis de ses nombreux followers sur l’avenir politique du gouvernement actuel. Le questionnaire proposé a pour but de savoir si, vu les derniers développements ayant le boycott en dernier ingrédient indigeste, l’équipe El Othmani mérite de rester aux commandes jusqu’à la fin de son mandat.

Résultats des courses, ce sont 96% des sondés qui pensent que les carottes sont cuites pour le gouvernement, alors qu’ils ne sont que les 4% restants qui souhaitent son maintien!

Larbi Alaoui

