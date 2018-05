Maroc-Iran: un politologue décrypte les raisons de la rupture

Mohamed Chakir explique ainsi que les accusations marocaines à l’encontre de l’Iran et de l’aide logistique du Hezbollah aux séparatistes sont la résultante des récentes provocations du Polisario et ses multiples violations de l’accord du cessez-le-feu de 1991 dans la zone tampon.

Dans une déclaration à Le Site info, le politologue ajoute que la chute du communisme a contribué à la détérioration des relations maroco-iraniennes, en sus des différences de rites religions, le sunnisme pour le Royaume et le chiisme des Mollahs pour l’ex-Perse. Sans oublier le partenariat stratégique du Maroc avec le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et sa participation à le coalition pour le maintient de la légalité au Yémen, formée par l’Arabie Saoudite.

Les raisons qui ont poussé le Royaume à rompre ses relations diplomatiques ont un lien direct entre la connivence du Hezbollah, allié de l’Iran, avec les séparatistes du Polisario. Et Mohamed Chakir assure que les relations entre les deux pays n’ont jamais été au beau fixe et ce, depuis le règne de Feu le roi Hassan II.