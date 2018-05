Maroc-Iran: des pays arabes pointent du doigt l’Algérie

L’Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis cherchent à faire pression sur l’Algérie pour empêcher l’Iran de menacer la stabilité du Maghreb arabe et d’y provoquer des tensions. Via son allié libanais, le Hezbollah, le pays chiite est accusé d’armer et d’entraîner les milices du polisario en complicité avec l’armée algérienne.

D’après une source diplomatique de Le Site Info, le lobyying des deux pays arabes a été entamé le 1er mai, directement après l’annonce du Maroc de la rupture de ses relations avec l’Iran. Le ministre des affaires étrangères et de la coopération Nacer Bourita a, en effet, affirmé que le royaume dispose de « preuves irréfutables, de noms identifiés et de faits précis qui corroborent cette connivence entre les milices du front et le Hezbollah ».

La même source a ajouté que la complicité entre le polisario et le Hezbollah a provoqué la colère de hauts responsables saoudiens et émiratis, accusant l’Algérie d’autoriser les Iraniens à semer la zizanie dans la région.

Pour rappel, le Qatar, l’Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis ou encore le Conseil de Coopération du Golfe ont vivement exprimé leur soutien au Maroc en tout ce qui concerne sa sécurité et sa stabilité et son intégrité territoriale. Ces Etats ont également condamné les ingérences iraniennes dans les affaires intérieures du Maroc pour déstabiliser sa sécurité.

Mohamed Baba Hayda-Noura Mounib