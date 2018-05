Maroc-Algérie: Ghannouchi récuse toute intervention

Harakat Ennahda (Mouvement de la Renaissance), présidée par Rached Ghannouchi, a publié un communiqué niant toute initiative émanant de sa part en vue d’une intermédiation de (re)conciliation entre le Maroc et l’Algérie. Ceci, après la crise entre les deux pays dont la cause est la connivence entre le Pays des Mollahs chiites et son allié, le Hezbollah, concernant le soutien militaire et logistique de ce dernier aux séparatistes polisariens.

Le communiqué du Mouvement de Ghannouchi récuse ainsi toute intervention, contrairement aux informations colportées par certains médias européens. Il ajoute que le site concerné a été contacté afin qu’il apporte un démenti à sa fake news et de supprimer la publication mensongère. Chose qu’il a refusée, tout en ajoutant, quand même, un petit paragraphe au dessous de l’article incriminé pour signaler que l’info est dénuée de toute crédibilité!

Enfin, le communiqué conclut que le Mouvement de la Renaissance prône la politique étrangère officielle de la Tunisie.

Larbi Alaoui

