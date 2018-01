Le mariage des mineurs, pomme de discorde entre PJD et PPS!

Voici une pomme de discorde qui refait surface et promet de « belles » empoignades partisanes sous l’Hémicycle! Il s’agit du mariage des mineur(e)s qui risque, entre autres conséquences, de mettre fin, une bonne fois pour toutes, à la » lune de miel » entre frères islamistes et camarades progressistes.

Lundi dernier, en présence du ministre de la Justice, Mohamed Aujar, la Commission de la Justice, de la législation et des droits de l’Homme la Chambre des représentants a examiné la proposition de moi fixant l’âge minimum des mariage des mineurs à seize ans révolus. Cet examen a été reporté à ce mardi 31 janvier après que la proposition du groupe socialiste avait été validée, le 22 janvier 2013, par la deuxième Chambre du Parlement et eu l’aval de l’Exécutif.

Entre députés ayant proposé l’interdiction pure et simple du mariage de mineurs et ceux proposant que l’article 20 de la loi 70-30 du Code de la famille soit modifié concernant l’âge minimum, le vide juridique reste béant et permettait de convoler en » justes » nices même à 14 ans. De ce fait , il est prévu que les discussions de cette proposition fassent renaître les divergences d’opinion sous l’Hémicycle et promettent de nouvelles joutes oratoires, particulièrement entre le parti islamiste de la Lampe ( PJD et son « allié » au sein de la majorité gouvernementale, le parti du Livre des camarades de Nabil Benabdellah (PPS). Ce dernier ayant proposé que le projet soit soumis au Conseil national des droits de l’Homme, tandis que les « frères » d’El Othmani se cantonnent à l’avis du Conseil supérieur des oulémas.

Larbi Alaoui