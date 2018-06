Mais que faisait l’USFP à Madrid?

Une délégation du parti de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), conduite par son premier secrétaire Driss Lachgar, a effectué mercredi une visite de travail à Madrid, au cours de laquelle elle a tenu une réunion avec des responsables du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE, au pouvoir).

La délégation marocaine comprenait Mohamed Benabdelkader, membre du bureau politique de l’USFP et ministre délégué chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique, et Rkia Derham, membre du bureau politique également et secrétaire d’Etat chargée du commerce extérieur.

Les membres de la délégation de l’USFP se sont réunis avec la présidente du PSOE, Cristina Narbona, en présence du secrétaire en charge des relations internationales du parti, Héctor Gómez, et de la secrétaire exécutive du PSOE en charge du secteur de la pêche, Maria Luisa Faneca Lopez.

Cette réunion, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc en Espagne Karima Benyaich, s’inscrit dans le cadre des relations de coopération excellentes entre l’USFP et le PSOE sur le plan bilatéral et dans le cadre des instances internationales comme l’Internationale socialiste et l’Alliance progressiste.

Elle a été une occasion d’évoquer les moyens de renforcer cette coopération au service des intérêts du Maroc et de l’Espagne et de leurs relations bilatérales, marquées ces dernières années par un développement important à tous les niveaux.

Les deux parties ont souligné, à cet égard, l’importance d’institutionnaliser les relations entre les deux formations politiques, pour qu’elles englobent les organisations de jeunesse et celles des femmes, ainsi que de l’échange des expériences pour faire face aux défis communs.

Elles ont abordé, en outre, les défis et perspectives des relations maroco-espagnoles et de celles du Royaume avec l’Union européenne (UE).

L’accent été mis à, ce sujet, sur le Statut avancé du Maroc et son partenariat privilégié avec l’UE, ainsi que sur le rôle important que peut jouer l’Espagne pour la consolidation de ces relations.

Les responsables du parti socialiste espagnol au pouvoir ont souligné l’importance accordée par le nouveau gouvernement espagnol au Maroc en tant que pays prioritaire en matière de politique étrangère.

Benabdelkader et Derham ont eu, dans le cadre de cette visite, une réunion avec le ministre espagnol de l’Agriculture, la pêche et l’alimentation, Luis Planas Puchades, axée sur plusieurs questions d’intérêt commun.

