Lourdes accusations à l’encontre de Bouanou (VIDEO)

Du rififi au sein de la Chambre des représentants! Plus particulièrement entre Asmaa Rhlalou et Abdellah Bouanou. La première nommée, RNIste, membre de la commission des finances et du développement économique et secrétaire de la Chambre des représentants, porte de lourdes accusations à l’encontre du second, PJdiste et président de la commission précitée.

Elle n’y est pas allée de main morte car lesdites accusations vont de l’abus de confiance, au double discours tenu et à la schizophrénie! Et c’est mercredi dernier qu’Asmaa Rhlalou a déclaré à la presse que la langue de Abdellah Bouanou a fourché quand il a présenté le rapport de la mission d’information parlementaire consacrée aux prix des hydrocarbures. Selon elle, les chiffres qu’il a fournis ne ressemblent en rien à ceux du rapport de la mission.

« Nous avons travaillé de concert pendant six jours à l’élaboration de ce rapport pour que Bouano vienne à la fin en ternir l’authenticité et la teneur en présentant de faux chiffres », a protesté Asmaa Rhlalou. Le président de la commission des finances et du développement économique se serait uniquement contenté de fournir les chiffres de la page 58 du rapport de la mission d’information. Chiffres ne concernant qu’une seule année bien définie, précise la secrétaire de la Chambre des représentants.

Larbi Alaoui et Naima Lembarki

