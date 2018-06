Les nominations à de hautes fonctions au Conseil de gouvernement

Le Conseil de gouvernement a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions ce jeudi. Les détails.

Ministère de l’Agriculture: Abdelmalek Faraj a été nommé directeur de l’Institut national de recherche halieutique;

Ministère de la Santé: Moulay Hicham Afif et Khalid Ait Taleb ont été nommés directeur du Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd et directeur du Centre hospitalier universitaire Hassan II;

Ministère de l’Education nationale: Redouane Mourabit, a été nommé président de l’Université de Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès et Anass Bennani, nouveau directeur de la Coopération et du partenariat;

Ministère de l’Habitat: Boulah Mbarek a été nommé Inspecteur régional d’urbanisme, d’architecture et d’aménagement du territoire de la région Guelmim Oued-Noun, et Mustapha El Massoudi, directeur du budget, de l’équipement et des Services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA).

Par ailleurs, Mustapha Dahdouh est nommé à la tête de la Fondation Mohammedia des œuvres sociales des magistrats et fonctionnaires de la justice, Khalid Mounji, nouveau DG de l’aviation civile au ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale (département du Transport aérien) et Adil El Fakir est la nouveau patron de l’ONMT (Office national marocain du tourisme).