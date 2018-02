Le programme du prochain Conseil de gouvernement

Par la suite, le Conseil examinera un projet de loi modifiant et complétant le Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale, avant d’étudier deux projets de décrets, le premier relatif à l’application de certaines dispositions du Dahir portant loi formant règlement sur la pêche maritime, tandis que le second décret se rapporte à l’organisation de concours unifiés de recrutement de cadres communs aux administrations.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK