Le président congolais effectuera une visite officielle au Maroc

Mohammed VI et le président congolais, Denis Sassou N’Guesso, ont exprimé leurs vives préoccupations concernant la montée de l’extrémisme et du terrorisme dans le monde et en particulier en Afrique, indique le communiqué conjoint publié lundi au terme de la visite officielle effectuée par le Souverain en République du Congo.

Les deux Chefs d’Etat ont réaffirmé, dans ce cadre, leur engagement à soutenir toutes les initiatives sous-régionales, régionales et internationales visant à faire vigoureusement face à ce fléau, qui constitue un défi majeur d’ordres sécuritaire, culturel, social et économique, souligne le communiqué conjoint.

Le président congolais a salué, à cette occasion, l’élection du Maroc au Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine, tout en soulignant que cette élection témoigne de la confiance et de l’estime que l’Afrique porte au Maroc, sous la conduite éclairée du roi, poursuit la même source.

Les deux Chefs d’Etat ont fait part de leur volonté de se concerter et de coordonner leurs positions au sein des rencontres et forums régionaux et internationaux, afin de contribuer à l’émergence de partenariats Sud-Sud, favorisant le développement et l’essor du continent africain, lit-on dans le communiqué, dans lequel les deux dirigeants ont réitéré leur engagement pour la promotion du développement durable et la lutte contre les changements climatiques.

Par ailleurs, le président Sassou N’Guesso a rendu un vibrant hommage au leadership dont le Maroc a fait preuve en tant que pays hôte de la Conférence des Nations Unies sur le Climat (COP22) et du Sommet africain de l’Action.

Les deux Chefs d’Etat se sont, ainsi, félicités de la réussite de ces rencontres qui ont placé les préoccupations et les revendications légitimes africaines en matière de changement climatique au cœur de l’agenda international.

Mohammed VI a salué les efforts soutenus menés par le Président congolais en faveur de la protection de l’environnement en vue d’en faire une composante essentielle du développement.

Pour sa part, le président Sassou N’Guesso a salué le statut de partenaire fondateur du Royaume du Maroc au sein de l’initiative “Fonds Bleu pour le Bassin du Congo” et s’est réjoui à cet égard de la signature à Rabat, le 12 mars 2018 du Mémorandum d’Entente relatif à la réalisation de l’étude de préfiguration de ce Fonds et de la signature à Brazzaville, le 29 avril 2018, du Protocole instituant la Commission Climat du Bassin du Congo.

Dans ce cadre, le Souverain a félicité le Chef d’Etat congolais pour la réussite du premier Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat et du Fonds Bleu du Bassin du Congo, qui s’est tenu dimanche à Brazzaville.

Le roi a renouvelé au président Sassou N’Guesso l’invitation à effectuer une visite officielle au Maroc, poursuit le communiqué, notant que le Chef de l’Etat congolais a accepté cette invitation dont la date sera fixée de commun accord par voie diplomatique.