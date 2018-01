Le PPS n’a pas reçu de hautes instructions, selon Moulay Ismail Alaoui

Dans un entretien accordée à Le Site info, l’ancien secrétaire général du parti tire les choses au clair et nie en bloc toutes ces informations. « La décision de rester dans le gouvernement après le séisme politique suite au rapport de Jettou au sujet du projet «Al Hoceima, Manarat Al Moutawassit» a été tranchée par le PPS. Je peux vous assurer qu’aucun membre du parti n’a reçu des lettres ou instructions nous appelant à rester dans l’exécutif », souligne Alaoui, précisant que toute décision concernant le parti est prise par ses militants. « Notre parti ne se soumettra jamais aux pressions extérieures et sera toujours souverain dans ses décisions », tranche-t-il.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK