Le Polisario reprend ses provocations contre le Maroc

Les dirigeants du mouvement libanais sont de plus en plus vigilants pendant leurs déplacements.

A noter que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Nasser Bourita, avait affirmé que le Royaume «va agir avec fermeté vis-à-vis des provocations du Polisario dans la région et ne va jamais permettre un changement du statut de cette zone qui fait partie intégrante du territoire national et qui a toujours connu une présence marocaine jusqu’à 1991».