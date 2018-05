Le Parlement arabe se réunit bientôt à Rabat

Le Parlement arabe tiendra sa 4e session, mercredi 9 mai, au siège de la Chambre des conseillers à Rabat.

La tenue de cette séance au Maroc intervient pour renforcer les relations inter-arabes et promouvoir la coopération et la coordination entre le Parlement arabe et la Chambre marocaine des conseillers, selon un communiqué de presse.

Cette session sera axée sur l’examen des derniers développements survenus dans la région arabe, ainsi que sur les conclusions du dernier sommet arabe arabe et la poursuite des efforts du Parlement arabe en faveur des questions arabes stratégiques dont la cause palestinienne.

Les commissions permanentes du Parlement arabe se réuniront, mardi 8 mai, pour examiner le projet de rapport périodique sur la situation politique dans le monde arabe et la question de l’intégration économique arabe.

Il s’agira également de la présentation du projet de rapport sur les droits de l’Homme dans le monde arabe en 2017 et le projet de vision parlementaire pour la réductions des effets de guerre et des conflits dans la région arabe ainsi que l’examen des plans d’action relatifs à l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et la santé. Il est question aussi du suivi des préparatifs pour la tenue d’un congrès sur les réfugiés arabes.

Ces commissions soumettront leurs rapports à la session du Parlement arabe pour examen et adoption.

