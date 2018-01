Le PAM veut retirer la nationalité marocaine aux colons israéliens en Cisjordanie

L’ex-Pamiste Abdelouahed Bourhim, lui, a assuré, sur sa page également, que des Marocains de confession juive résidant au Royaume comptent hausser le ton et s’apprêtent à publier un sévère communiqué pour répondre àIlyas El Omari. « Des juifs du Maroc à travers le monde, de France, du Canada et des Etats-Unis en particulier, ont décidé de faire valoir leurs droits au sein de leur pays. C’est que m’a assuré Simo Sikra lors de notre dernier entretien », a-t-il affirmé.

« Au lieu de s’occuper des Marocains qui meurent de froid, qui souffrent de famine et qui ne disposent pas d’électricité et de bois de chauffe, les politiciens nationaux préfèrent se pencher sur des sujets moins importants. A l’instar du PAM qui compte proposer un projet de loi pour déchoir tout Marocain juif habitant à Jérusalem, ou ce qu’on appelle les colonies, de sa nationalité », a écrit Simon Skira, secrétaire général de la Fédération des juifs du Maroc en France sur sa page Facebook.