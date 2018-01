Le Maroc soumet un « Agenda Africain pour la Migration » au Sommet de l’UA

L’Agenda Africain pour la Migration, soumis au 30ème Sommet de l’Union Africaine (UA), a été conçu selon une approche inclusive et participative, a indiqué le roi Mohammed VI, appelant à le percevoir comme une source d’inspiration pour “notre action future sur ce dossier”.

‘’Aujourd’hui, je vous soumets un document constituant l’ « Agenda Africain pour la Migration ». Il a été conçu selon une approche inclusive et participative’’, a souligné le Souverain dans un Message adressé au 30ème Sommet de l’UA dont lecture a été donnée, lundi à Addis-Abeba, par le Chef du Gouvernement, Saad Eddine El Othmani.

Ce document est ”le fruit de la concertation permanente’’ menée par le Souverain avec de nombreux Chefs d’Etat lors de Ses différents entretiens et contacts et ”reflète une appropriation large, notamment à travers la tenue de deux réunions importantes’’, rappelle le message royal.

Il s’agit de la Retraite Régionale du 2 novembre 2017, à Skhirate qui a réuni plus de 120 décideurs, représentants des organisations internationales, chercheurs et membres de la société civile ainsi qu’une Conférence Ministérielle organisée à Rabat, le 9 janvier 2018, à laquelle ont participé une vingtaine de Ministres, représentant les cinq sous-régions du continent, la Commission de l’UA et les Communautés Economiques Régionales.

L’Agenda Africain pour la Migration comprend ainsi les idées, propositions et réflexions présentées par les institutions officielles, la société civile et les chercheurs en Afrique. ‘’Il se veut flexible, évolutif et non juridiquement contraignant’’ et ‘’ doit être perçu, avant tout, comme une source d’inspiration pour notre action future sur ce dossier’’, affirme le Souverain.

Après avoir rappelé le mandat de « Leader de l’Union Africaine sur la Question de la Migration », confié au souverain lors du 28ème Sommet de l’UA et la Note Préliminaire regroupant les premiers jalons d’une vision africaine commune sur la migration présentée en Juillet 2017 à son excellence le Président Alpha Condé, le roi a expliqué que l’Agenda Africain pour la Migration part de l’idée qu’il faut connaître le phénomène migratoire dans ses différentes dimensions pour mieux l’appréhender.

Le roi a affirmé, dans ce cadre, qu’ ‘’il est temps de déconstruire, « un à un » les mythes associés à la migration: Premièrement, il n’y a pas de déferlante migratoire puisque les migrants ne représentent que 3.4% de la population mondiale, de même que la migration africaine est d’abord intra-africaine. Autre mythe à déconstruire ‘’La migration n’appauvrit pas les pays d’accueil’’ puisque 85% des revenus des migrants restent dans ces pays. De même ‘’la migration est un phénomène naturel qui constitue la solution et non pas le problème, affirme le Souverain.

Dans ce contexte, le Souverain a appelé à ‘’adopter une perspective positive sur la question de la migration en mettant en avant la logique humaniste de responsabilité partagée et de solidarité’’.

Une fois ‘’ramenée à ses proportions réelles, loin des mythes qui en projettent une image scandaleusement déformée’’, la migration demeure ‘’un enjeu planétaire et crucial pour Notre continent’’ et mérite ‘’une nouvelle approche afro-centrée conciliant le réalisme, la tolérance et la primauté de la raison sur les peurs’’, affirme le roi.