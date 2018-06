Le comportement de Lahcen Daoudi analysé par un politologue

C’est une première au Maroc! Le ministre des Affaires générales et de la gouvernance a participé, le 5 juin, au sit in des employés de Centrale Danone devant le parlement, à Rabat.

Après avoir défendu, à plusieurs reprises, les sociétés visées par le boycott, cette fois-ci Lahcen Daoudi a provoqué l’ire des Marocains qui avaient déjà critiqué ses déclarations précédentes pour le moins déplacées au sujet de cette campagne.

Pour le politologue Omar Marouk, le ministre PJDiste a commis « une absurdité politique ». « Il militait contre qui à ce moment ? C’est la seule question qui se pose. Les employés de Centrale Danone, eux, ont scandé des slogans pointant du doigt le gouvernement au sujet de cette campagne de boycott. Le ministre militait-il contre le peuple ? », a-t-il déclaré à Le Site Info.

Et d’ajouter qu’un ministre est censé trouver des solutions et résoudre des conflits au lieu de prendre parti. « Il faut qu’il présente sa démission et reconnaisse sa mauvaise gestion de la crise au lieu de se joindre aux employés de Centrale Danone », a tranché Marouk.

Le politologue a également souligné que la situation politique du pays est critique à cause du manque d’homogénéité au sein du gouvernement El Othmani. « Les Marocains ont besoin de ministres responsables et conscients, pas de fonctionnaires qui donnent d’absurdes déclarations à la presse et qui ne savent pas tenir leurs langues », a-t-il précisé.

Noura Mounib (avec Mohamed Assouar)