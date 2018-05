Le Boycott n’a pas pesé pour le parti de la Balance

Le communiqué du comité exécutif du parti de l’Istiqlal a occulté la campagne de boycott qui fait l’actualité depuis presque un mois dans nos murs. Alors qu’une large majorité des citoyens prête une grande importance au sujet du boycott de produits dont les prix sont jugés trop chers, la question ne semble pas du tout peser lourd pour le parti de la Balance.

Cette omission est d’autant plus étonnante de la part des « frères » de Nizar Baraka que le communiqué du parti souligne que les débats du comité exécutif ont porté essentiellement sur « l’actualité du paysage politique dans notre pays »!

La priorité, toute la priorité, a été donnée à la question palestinienne et à la dénonciation de « l’horrible boucherie que l’Etat sioniste a perpétré à l’encontre des Palestiniens ». Laquelle boucherie a fait des dizaines de morts, en majorité des enfants et des adolescents, et des centaines de personnes blessées.

Le parti de l’Istiqlal a également fustigé Israël de faire fi des droits de l’Homme, du droit international et des recommandations des Nations Unies, en commettant des actes barbares et inhumains. Et de demander la protection internationale des Palestiniens et la poursuite en justice de tous les auteurs impliqués dans ces crimes abjects.

De même que le parti de Allal Fassi réitère son refus de la décision de l’Administration américaine de transférer son ambassade à Al-Qods.

L.A.

