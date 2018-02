L’ambassadeur du Maroc à l’ONU, Omar Hilale est à Washington

Le Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies à New York, l’Ambassadeur Omar Hilale, a effectué, mardi, une visite de travail à Washington, en sa qualité de Président de la Configuration République Centrafricaine (RCA) de la Commission de Consolidation de la Paix des Nations Unies.

Durant cette visite, l’Ambassadeur Hilale a eu l’occasion de mettre en avant les accomplissements de la Configuration RCA qu’il préside depuis 2014, notamment en termes de sensibilisation, de mobilisation de ressources et de coordination, et de s’enquérir sur les défis et opportunités liées à la mise en œuvre du Plan National de relèvement et de Consolidation de la Paix (RCPCA), lancé en 2017.

Il a également eu l’occasion de mettre en avant le soutien du Maroc à la RCA, ainsi que le sacrifice des soldats marocains du Contingent de la RCA déployé dans la région de Banguassou. Parmi les dernières actions de soutien du Maroc, le diplomate marocain a mentionné la récente formation des magistrats de la Cour Pénale Spéciale, à l’école de la Magistrature à Rabat. Une deuxième formation est prévue avant le lancement des travaux de la Cour. Il a rappelé également les campagnes médicales au profit des communautés chrétiennes et musulmanes de Banguassou, ainsi que la distribution de matériels scolaires aux écoles de la région par le Contingent des FAR.

L’Ambassadeur s’est également rendu au Département d’Etat, où il a eu l’occasion d’échanger avec les représentants de plus d’une dizaine de Directions sur la situation actuelle en RCA, les actions des Etats-Unis dans ce pays, ainsi que sur les principaux défis, notamment la situation sécuritaire, humanitaire politique et judiciaire de la République Centrafricaine.

A cette occasion, Hilale a mis l’accent sur la lutte contre l’impunité, en particulier pour les auteurs de crimes de guerre et pour les responsables d’attaques contre les casques bleus. En effet, le Maroc a payé un lourd tribut en 2017 avec 7 soldats décédés et près de 30 blessés. “Les attaques contre les casques bleus sont des attaques contre les Nations Unies et tous ses membres, elles remettent en question la crédibilité même de l’Organisation”, a-t-il déclaré. A cet égard, il a demandé l’appui des Etats-Unis pour l’extradition vers son pays d’un des chefs des milices anti-balaka appréhendé en RDC, qui serait responsable de la mort de soldats marocains, afin qu’il soit jugé par la Cour pénale spéciale.

Enfin, la délégation a conclu sa visite au Congrès, où elle s’est entretenue avec le Congressman David Cicillini et le Dr. Reyn Archer, Chef de Cabinet du Congressman Fortenberry. Les deux responsables s’étaient rendus en mai dernier en RCA dans le cadre d’une visite de membres de la Commission des Affaires Etrangères du Congrès américain. Leur lobbying a permis de maintenir l’engagement des Etats-Unis en faveur de la RCA après l’arrivée au pouvoir de Donald Trump.

L’Ambassadeur Hilale s’est rendu dans la capitale américaine à la tête d’une délégation comprenant Mme Barrie Freeman, Directrice adjointe du Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix des Nations Unies (PBSO), Mme Gizem Sucuoglu, experte au PBSO et M. Yasser Halfaoui, Conseiller auprès de la Mission Permanente du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies.