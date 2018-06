Lahcen Daoudi: les raisons de sa démission

Lahcen Daoudi a demandé à être déchargé de sa fonction de ministre des Affaires générales et de la gouvernance. Pour la vox populi, la raison est aussi claire que de l’eau de Zamzam. Il y a été poussé par la campagne de boycott et par les internautes qui n’ont pas raté l’occasion de se gausser de ses déclarations irréfléchies et de sa présence au sit-in de Centrale Danone et s’en sont donné à coeur-joie (commentaires humoristiques, caricatures, photoshop…).

Au sein du parti de ses « frères », on invoque la même dernière raison, sa présence devant le Parlement avec le personnel de l’entreprise laitière visée par le boycott. Slimane Lamrani, vice-secrétaire général du parti de la Lampe, vient ainsi de confirmer que l’attitude de Daoudi n’était point conforme avec sa fonction de ministre et manquait de bienséance, rapporte le site Hespress.

Cette déclaration du numéro 2 du PJD a été faite mercredi dernier, suite à la réunion extraordinaire à laquelle El Othmani avait appelé. Et Lamrani a expliqué que la demande de Daoudi à être déchargé de sa fonction de ministre est la preuve que celui-ci assume pleinement ses responsabilités, sa décision étant de se dédouaner auprès de ses pairs et de faire oublier sa présence au sit-in.

Le vice-secrétaire général du PJD a également tenu à mettre en exergue l’action de Lahcen Daoudi « pour son parti et pour la Nation », dans une sorte d’épitaphe d’adieux déguisés. Il a aussi ajouté que ce départ n’influera ni sur le parti ni sur le gouvernement, niant par la même occasion que le PJD ait cédé sous la pression de Facebook.

La vox populi et les boycotteurs voudraient croire le « frère » Lamrani! Mais ce serait sûrement mission ardue, voire impossible!

Larbi Alaoui

Reportage: le circuit « très spécial » du poisson au Maroc