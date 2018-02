Laenser tire à boulets rouges sur Benkirane

Abdelilah Benkirane serait le premier responsable des différends constatés récemment au sein des partis de la majorité gouvernementale. Et c’est Mohand Laenser, leader du Mouvement populaire (MP), qui porte cette accusation à l’encontre de l’ex-chef de gouvernement et ex- secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement.

C’est lors de l’émission de la chaîne Médi 1 TV, « Saa Liliknae » (Une heure pour convaincre), dont il était l’invité, que Laenser a déclaré que les différends au sein de la majorité ne sont pas du fait des partis politiques la constituant. « Quand un dirigeant politique n’ayant plus aucune responsabilté, ni au gouvernement , ni dans son propre parti, comme l’ancien SG du PJD, Abdelilah Benkirane, s’attaque à certains dirigeants de la majorité, il est normal que cela cause des dissenssions, a-t-il expliqué. Dissensions non pas avec celui qui a tenu ces propos, mais avec les membres de son parti, a tenu à préciser Mohand Laenser.

D’un autre côté, le secrétaire général parti de l’Epi a assuré qu’il est encore trop tôt pour juger de l’action du gouvernement El Othmani car l’actuel Exécutif a été constitué dans des conditions particulières, comme il a vécu une année difficile. Laenser a également exprimé les craintes de certaines composantes de la majorité concernant le double rôle que jouent quelques partis politiques au sein du gouvernement.

« Il y en a qui ont un pied par-ci et un pied par-là. Et cela a déjà été aussi constaté au sein du gouvernement Benkirane. Les choses doivent être claires. Ou l’on est dans la majorité ou l’on est dans l’opposition », a martelé Mohand Laenser.

L.A.