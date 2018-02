Lachgar: « si Benkirane réussit son coup, on reviendra à la case départ »

Dans une déclaration à Le Site info, Driss Lachgar dénonce les attaques de Benkirane à l’encontre des partis constituant la majorité gouvernementale.

En effet, l’ex-chef de gouvernement et également ex-SG du parti islamiste n’a pas été tendre, doux euphémisme, avec les alliés du PJD. Et ses propos, lors du 6ème Congrès de la Chabiba du parti de la Lampe, en ont interpellé, et offusqué, plus d’un. Ceci, aussi bien au sein des composantes du RNI, du PPS, de l’USFP, de l’UC que de son propre parti, le PJD.

Ce qui fait dire au premier secrétaire du parti socialiste que cette sortie « benkiranienne » risque fort « d’engendrer une crise au sein de la majorité ». Pour Lachgar, Benkirane tente de semer le trouble dans une majorité conduite par Saâeddine El Othmani. Et d’ajouter que si l’ex-chef de gouvernement réussit son coup, le pays retournera à la case départ où Benkirane faisait son show (al fourja!)!

Tout en tirant la sonnette d’alarme, et en demandant que la majorité ouvre le dialogue pour sauver les meubles en débattant les propos inconséquents de Benkirane, Lachgar compare ce dernier aux lutteurs nippons de sumo (?!). Le leader de l’USFP conclut sa déclaration à Le Site info en affirmant que la présente situation exige de la fermeté de la part de la majorité et pense que la responsabilité en incombe, en premier, à Saâeddine El Othmani qui est dans la ligne de mire des propos de son prédécesseur.

Larbi Alaoui et Rida Erahmani