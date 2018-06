La bourde du PJD pour la démission de Daoudi

L’annonce du secrétariat général du parti islamiste concernant la démission du ministre des Affaires générales et de la gouvernance suscite une polémique, pour le moins légitime car anticonstitutionnelle.

Ceci, sachant que l’article 47 de la Constitution marocaine stipule: « Le Roi peut, à Son initiative, et après consultation du Chef du Gouvernement, mettre fin aux fonctions de l’un ou de plusieurs membres du gouvernement. Le Chef de Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions de l’un ou de plusieurs membres du gouvernement (…) ».

C’est clair, limpide et sans ambage! Et Abderrahim Manar Slimi, professeur de droit constitutionnel, considère que Daoudi vient de commettre une erreur constitutionnelle grave. Et ce, en demandant d’être déchargé de ses fonctions de ministre au secrétariat général de son parti, qui a pris acte de cette requête.

L’analyste politique a même enfoncé le clou en affirmant que le PJD n’a pas appréhendé le contenu constitutionnel.

Dans une déclaration à Le Site info, Slimane Lamrani, vice-secrétaire général du parti de la Lampe, a affirmé afin de se dédouaner, que le secrétariat général du PJD n’a pas débattu des détails de la décision de Daoudi qui, d’ailleurs, n’était pas présent à la réunion extraordinaire tenue mercredi dernier. Et de réitérer que la requête a été adressée au chef de gouvernement. « Nous avions appris la nouvelle et l’avions approuvée sans en discuter les tenants et aboutissants car le secrétariat général n’a aucune latitude de débattre de la démission des ministres ».

Et par la suite, voyant le feu le rattraper, le PJD a fait une mise au point afin d’assurer à l’opinion publique qu’il n’avait pas dérogé aux règles. Dans ce communiqué, on peut lire que le PJD n’a reçu aucune demande de démission et qu’il a simplement été informé que ce dernier souhaitait démissionner. Toujours selon le communiqué, le PJD a salué la démarche de Daoudi mais la question n’était pas à l’ordre du jour de la réunion. Le PJD assure qu’il respecte les lois et les institutions. Dont acte…

Larbi Alaoui