Justice, Habitat, Famille, Energie: les nominations du Conseil de gouvernement

Pour le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville (département de l’habitat et de la politique de la ville), Majida El Ouardirhi a été nommée secrétaire générale et Houda Benghanem a été nommée au poste de directrice de l’habitat.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK