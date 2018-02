Intérieur: Laftit n’a pas fait de cadeaux à El Omari

Apres le gel des bourses qui étaient destinées aux étudiants de la Région Daraâ-Tafilalet, voici venu le tour de celles concernant la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, révèle le quotidien Al Massae de ce vendredi 2 février.

Ces dernières concernaient des étudiants en licence et master et devaient être octroyées dans le cadre d’un accord de partenariat entre la Région présidée par la secrétaire général du parti du Tracteur et le ministère de l’Education nationale. Cependant, le ministère de l’Intérieur a décidé d’annuler l’enveloppe budgétaire que le Conseil de la Région avait décidé dans le cadre de son budget pour 2018.

Cette décision du département de Abdelouafi Laftit constitue un autre camouflet de » la mère des ministères » à l’encontre d’ Ilyas El Omari. Ainsi, le Conseil de la Région Tanger-Tétouan-Al Hociema avait auparavant annoncé l’organisation d’une formation au profit de détenteurs de licences, concernant les secteurs de l’enseignement et de la formation, en partenariat avec l’Ecole normale supérieure (ENS) et l’Académie régionale de l’Education et formation.

Ladite formation, ajoute le journal, a été purement et simplement annulée après l’intervention du ministère de l’Intérieur. Ceci, alors que des milliers de licenciés de la Région s’étaient inscrits .Et cette annulation a eu pour conséquence de les avoir fait rater le concours de recrutement d’enseignants contractuels, faute de formation espérée pour les y préparer dans les conditions les meilleures.

