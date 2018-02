Hasna Abouzaïd au coeur d’une polémique Lachgar-Ben Abdekader

Le torchon brûle-t-il entre Driss Laghgar et Mohamed Ben Abdelkader? C’est ce qu’il paraît après le houleux débat entre le premier secrétaire de l’USFP et le ministre délégué chargé de la Réforme de l’Administration. Sujet de la joute verbale lors de la réunion précédant celle du Bureau politique du parti de la Rose: la députée sahraouie Hasna Abouzaïd.

Le ministre avait vivement protesté auprès de Lachgar qui voulait des précisions sur la position de la députée au sein du parti. Mis dans tous ses états, il aurait rétorqué que « le parti n’a nul besoin de Hasna Abouzaïd en ce moment ». Il avait même ajouté qu’il fallait l’écarter de toute responsabilité au sein du parti.

A noter que l’intéressée fait partie, depuis le 10ème Congrès, du Conseil national de l’Union socialiste des forces populaires. Toutefois, Habib El Malki, président dudit Congrès, avait omis de citer son nom parmi ceux de la liste officielle, prétextant que le nom de Abouzaïd, à l’instar de ceux de Chérifa Lamouir, de Habiba Diouani, entre autres, avait disparu de la liste « par omission ».

De plus, la prestation de Driss Lachgar, lors de l’émission de Médi 1 TV, « Une heure pour concvaincre », avait provoqué l’ire du ministre délégué. Surtout en ce qui concerne le dépassement des différends avec les dix membres ittihadis « en colère », dont Hasna Abouzaïd. « Elle nous manque, avait dit Laghgar. Et personne ne peut lui enlever l’étiquette ittihadie! ».

Cette déclaration aurait déplu à Ben Abdelkader qui n’a pas manqué d’en faire part à son premier secrétaire. Ce dernier n’avait pu répondre qu’en disant avoir été « surpris » par la question de Yousssef Belhassi, l’animateur de l’émission de la chaîne de Tanger.

Et il est attendu que les détracteurs, aussi bien que les partisans du courant Lachgar, s’adressent à la justice afin d’obliger le président de la deuxième Chambre du Parlement, et président du 10ème Congres du parti de la Rose, Habib El Malki, « à se soumettre au règlement intérieur du parti », adopté par le Congrès et ce, en publiant la véritable et complète liste des noms des membres du Conseil national.

Larbi Alaoui