Guergarat: le Conseil de sécurité exige le retrait « immédiat » du polisario

Cet appel intervient dans un contexte tendu entre la MINURSO et le polisario, dont des éléments avaient intercepté, la mi-mars, une patrouille de la mission onusienne et lancé des tirs de sommation pour empêcher les membres de la mission onusienne d’enregistrer les violations des milices séparatistes dans la zone à l’est du dispositif de défense, comme l’avait annoncé le porte-parole de l’ONU, Stephane Dujarric.

Il reconnaît, dans ce contexte, que « des questions fondamentales liées au cessez-le-feu et aux accords y afférents persistent ». Il appelle les parties à « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité ainsi que la liberté de mouvement et l’accès immédiat des Nations Unies et du personnel associé pour l’accomplissement de leur mandat, conformément aux accords en vigueur ».