Gouvernement: un accord sur les services aériens entre le Maroc et le Panama

Selon un communiqué du Département du Chef du gouvernement, le Conseil examinera au début de ses travaux trois projets de décrets, le premier portant modification du décret relatif à l’application des dispositions de la loi fixant les conditions et procédures pour bénéficier du fonds de solidarité familiale, tandis que le deuxième modifie et complète le décret relatif à la définition des conditions et modalités d’étiquetage des produits alimentaires.

