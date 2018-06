Gouvernement: qui pour remplacer Daoudi?

Le quotidien a d’ailleurs listé les noms pressentis pour remplacer Daoudi à la tête de ce ministère. Il s’agirait de Driss Skalli Adaoui, président de la commission de contrôle des finances publiques à la chambre des représentants, Saïd Khairoun, directeur général de la fondation des élus du PJD et expert-comptable et Abdellah Bouanou, maire de Meknès.

