Gouvernement: les ministres pressentis pour mettre fin au blocage

Serait-ce la fin du blocage gouvernemental? A en croire le journal Al Ayam, un grand remaniement ministériel devrait avoir lieu dans les prochains jours, trouvant une solution, par la même occasion, aux départements vacants suite au séisme royal qui avait écarté quatre ministres.

On apprend ainsi que le RNI devrait rafler le ministère de la santé et celui de l’habitat et de l’aménagement. L’USFPiste Ahmed Réda Chami pourrait prendre le département des affaires africaines, tandis que Lahbib Dekkak, de l’UC, aurait la dure mission de prendre les rênes de l’Education nationale.

Le journal confie que le blocage gouvernemental devrait prendre fin grâce à Aziz Akhannouch. Le président du RNI aurait, en effet, décidé «d’offrir» quelques secrétariats d’Etats et ministères délégués au PPS et à l’UC en contrepartie du département de la santé et celui de l’habitat et de l’aménagement de la ville.

N.M.