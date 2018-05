Gestion communale: bilan noir pour le PJD à Rabat (Intérieur)

Pour la commune de Youssoufia, la plus grande de la capitale, le rapport de l’Intérieur a été accablant. Plusieurs dysfonctionnements ont été, en effet, constatés en matière de gestion des appels d’offre, en particulier celles concernant l’accueil et la restauration.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK