En Marche Maroc: Ismael Belkhayat répond aux rumeurs

Ismaël Belkhayat nous apprend enfin qu’avec Saïd Benhamida et Yasmine Auquier, ils envisagent de lancer prochainement un think tank En Marche! Maroc qui traitera de sujets de fonds franco-marocains tels que la francophonie, l’entrepreneuriat méditerranéen ou encore l’Education…. « Nous travaillons dessus en coordination avec le QG En Marche! à Paris, Serge Constantin, référent national En Marche! et Mehdi Reddad, référent régional En Marche! ».

Selon Maghreb Confidentiel, Jaoued Boussakouran, membre du mouvement En Marche! au Maroc, n’était pas présent à la réunion Casablancaise. Ce dernier serait « isolé » par les membres du parti. Contacté par Le Site info, Ismaël Belkhayat a été surpris par cette rumeur. Il a expliqué que Boussakouran n’est pas le patron « officiel » comme cela a été rapporté et il n’y a « aucune animosité/rivalité entre moi et Jaouad Boussakouran…nous sommes amis », a-t-il insisté.