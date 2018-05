El Malki représente le roi Mohammed VI à San José

Le Maroc et le Costa Rica ont une convergence de vue sur de nombreuses questions dont la protection de l’environnement, le développement durable, les droits de l’homme, le développement humain, la lutte contre la corruption, le désarmement et la promotion de la paix et de la sécurité, ajoute la même source.

