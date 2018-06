Des ténors du PJD « effondrés » par les critiques sur Daoudi

Mohamed Amahjour, ténor du PJD et adjoint du maire de Tanger, se dit profondément « effondré » par les attaques en règle contre Lahcen Daoudi de la part « des fils et des filles du Parti de la Justice et du Développement ».

Sur sa page officielle Facebook, il demande à la Jeunesse du parti islamiste d’être juste car cela « rapproche de la Vertu ». Il ajoute que les erreurs en politique peuvent avoir lieu. « Certaines sont rattrapées, d’autres sont payées cher et cash », écrit-il.

« Certes, Si Daoudi a commis une grave erreur et le prix à payer va être conséquent. Mais cela n’explique pas les attaques féroces dont il est victime, ni les qualificatifs et injures blessantes et humiliantes proférées sur sa personne », regrette Amahjour. D’autant plus regrettable, précise-t-il, que cela est du fait, non pas de simples citoyens, mais des fils et des filles du PJD et « contraire aux valeurs et principes qui nous unisennt ».

Concernant la participation du ministre des Affaires générales et de la gouvernance au sit-in de Centrale Danone, mardi dernier, devant le Parlement, l’adjoint du maire de Tanger concède qu’elle a constitué un manquement grave. Toutefois, il a tempéré que cela ne saurait faire oublier que Lahcen Daoudi est « l’un des fils du parti et l’un de ses symboles, lui ayant sacrifié son temps, son argent et son savoir. Comme il a toujours été un grand militant au service de la patrie et des citoyens ».

Aziz Rabbah n’est pas en reste concernant ces critiques des proches et a fait sienne la publication d’Amahjour qu’il a aussi postée sur son mur facebookien. Le maire de la capitale du Gharb a imité l’adjoint du maire de la ville du Détroit, surtout après que Daoudi a demandé d’être déchargé de sa fonction de ministre.

Après l’éloge de Slimame Lamrani, les témoignages éloquents d’Amahjour et de Rabbah sonnent également comme une épitaphe à la mémoire de ministre de celui qui a demandé de quitter le navire du gouvernement El Othmani!

Larbi Alaoui (avec Rim Tebaa)

